Внезапно начал перебегать дорогу: в Ялте 11-летний ребенок попал под колеса авто

Юного пешехода увезли в больницу. Фото: пресс-служба МВД по РК

В пятницу, 1 сентября, в Ялте Great Wall сбил 11-летнего ребенка, который перебегал дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 16.33. Great Wall ехал по улице Свердлова со стороны Бассейной в сторону Южнобережного шоссе. Иномарка сбила ребенка, который внезапно начал перебегать дорогу за проезжающим во встречном направлении автобусом.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и доставлен в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Фото: пресс-служба МВД по РК

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