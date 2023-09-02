Внезапно потерял сознание и перестал дышать: в Крыму спасли мужчину с клинической смертью

Кроме того, у пациента диагностировали инфаркт Фото: Олег УКЛАДОВ

В Симферополе медики спасли 49-летнего мужчину, у которого диагностировали клиническую смерть. Об этом сообщили в крымском Центре медицины катастроф.

Инцидент произошел на рынке «Привоз». Мужчина купил большой арбуз и в какой-то момент внезапно почувствовал нарастающую давящую боль за грудиной. В связи с этим жена вызвала скорую. Медики приехали через семь минут.

– При осмотре все жизненные показатели были в норме, но во время наложения электродов для регистрации ЭКГ пациент внезапно потерял сознание и перестал дышать, на мониторе регистрировалась фибрилляция желудочков, была диагностирована клиническая смерть, – говорится в сообщении.

К счастью, у бригады имелось необходимое оборудование. Поэтому медики быстро выполнили дефибрилляцию. Далее пациент пришел в себя. Все его жизненные показатели вернулись в исходное состояние.

– Однако на электрокардиограмме был выявлен острый инфаркт миокарда, поэтому фельдшеры приступили к комплексу лечебных мероприятий, – отметили в Центре медицины катастроф.

Мужчине ввели препарат для растворения тромба. Далее пациента доставили в ПСО для проведения оперативного лечения инфаркта миокарда.

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