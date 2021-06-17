В Керчи сотрудники МЧС помогли спасти жизнь ребенку

Жизнь девочки напрямую зависит от исправности работы аппарата ИВЛ. Фото: пресс-служба Минздрава РК.

В Керчи жизнь девочки с диагнозом ДЦП спасли сотрудники МЧС, которые приехали за полчаса после вызова и помогли восстановить работу аппарата искусственной вентиляции легких, пишет КИА.

В квартире 7 часов не было электроэнергии, а установленный дома генератор, к которому подключили оборудование ИВЛ, начал исчерпывать свои мощности. Семье девочки пришлось обратиться в спецслужбу, сотрудники которой прибыли за 30 минут с новым электрогенератором. В ближайшее время к ребенку приедут медики, чтобы проверить ее состояние.

Ранее сообщалось, что в Керчи МЧС помогает каретам скорой помощи добираться до пациентов. Логистика в городе нарушена из-за аномального ливня.

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