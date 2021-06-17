В Керчи МЧС помогает каретам скорой помощи добираться до пациентов

В Керчи продолжается спасательная операция по эвакуация людей. Фото: пресс-служба администрации города Керчь.

Сотрудники керченской станции скорой медицинской помощи из-за погодных условий не могут добраться до пациентов, поэтому обращаются за помощью к специалистам МЧС. Об этом в комментарии «КП-Крым» сообщил руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

По его словам, уровень бедствия в Керчи из-за аномального ливня в ночь на 17 июня настолько высок, что обычные кареты медицинской помощи не могут преодолеть затопленные участки дороги.

- Это нормальная практика, взаимодействие со спецслужбами у нас отлажено. Сейчас происходит стихийное бедствие, которое ограничило доступ к пациентам. Поэтому мы привлекаем к работе спасателей МЧС, – рассказал Олефиренко.

Он также добавил, что некоторые поликлиники не могут принять пациентов из-за нарушения логистики, поэтому маршрутизация пациентов была оперативно изменена на остальные ЦРБ.

Ранее сообщалось, что на востоке Крыма объявлен режим ЧС в связи с затоплением населенных пунктов. В Керчи продолжается эвакуация людей.

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