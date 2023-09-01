Серебряные медали и бесплатные обеды: какие нововведения ждут крымских школьников в учебном году 2023-2024

В этом году за парты сядут более 232 тысяч юных крымчан. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Вот и закончилось лето! После долгих каникул за парты снова вернулись тысячи крымских школьников. 1 сентября 2023 года учебные заведения республики открыли двери для 323 тысяч юных жителей полуострова. Ко Дню знаний некоторые школы восстановили капитально, а в других провели косметический ремонт.

Но школьников Крыма ждут обновления и в образовательной системе. «Комсомолка» узнала, что изменится для детей в учебном году 2023-2024.

НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ

С 1 сентября в крымских школах начнут преподавать курсы военной подготовки. Курс будет запущен в формате внеурочной деятельности для учеников 5-9 классов. А в 10 и 11 классах четыре модуля по основам военной подготовки будут изучать по программе ОБЖ.

Кроме того, в 25 школах республики в «тестовом режиме» ввели уроки семьеведения. Тем не менее, в учебную программу этот предмет пока не включен. Как «Комсомолке» сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования, науки и молодежи, внедрить в школьное образование его планируется лишь со следующего учебного года.

СЕРЕБРО ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Приятной новостью к 1 сентября 2023 года стало то, что выпускники нового учебного года снова смогут получать не только золотые, но и серебряные медали.

- Серебряную медаль будут вручать при наличии итоговых оценок успеваемости «отлично» и не более двух итоговых оценок успеваемости «хорошо» по всем учебным предметам, - отметили в пресс-службе Минобрнауки.

В целом, серебряная медаль станет для выпускников хорошим подспорьем для поступления в вуз мечты.

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Крымские власти уделяют огромное внимание развитию талантов школьников региона. Как сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик в эфире радио «Комсомольская правда – Крым», с 1 сентября в Симферополе начинает работу Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в РК «Импульс».

- Туда на три недели смогут приезжать талантливые ребята со всего Крыма. В течение этого времени они будут получать уникальное развитие по трем направлениям: наука, спорт и искусство, - подчеркнула министр.

Такую возможность получат самые выдающиеся ученики всех школ республики. Школьникам будут предоставлять жилье и возможность участвовать в разных конкурсах.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ

Ученики младших классов в этом году будут бесплатно обеспечиваться горячим питанием. Такое поручение дал учебным заведениям по всей стране президент России Владимир Путин. В Крыму для школьников вводят и дополнительные льготы. Как сообщила Валентина Лаврик, в школах Ялты и Бахчисарайского района обеспечивают горячим питанием учащихся кадетских классов.

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