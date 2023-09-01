Бургеры - разведчикам, УАЗик - танкистам: что крымская медсестра везет в качестве гумпомощи в Херсонскую область

Посылки получают солдаты разных подразделений в Херсонской области Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Сын крымчанки Оксаны Шапошник уже полтора года на передовой. Родители не смогли остаться в стороне и начали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. В очередную поездку с партией груза для бойцов отправился корреспондент «КП».

«У НИХ, КРОМЕ НАС, НИКОГО НЕТ»

Оксану по праву можно назвать матерью-героиней. Причем во всех отношениях – у нее трое детей, старший сын несет службу в Херсонской области. Женщина собирает средства для покупки необходимого для солдат, привозит груз практически на передовую каждые полторы-две недели. Успевает следить за младшими детьми и работать. Оксана - медсестра в городской больнице №7 Симферополя.

- Я много общалась с мамами, женами солдат. Ребята начали выходить на связь и просить, чтобы мы как-то доставили им одежду, продукты – началось все с мелочевки. Затем потребности стали возникать уже другие – калиматорные прицелы, коптеры. Поэтому организовала сбор средств, а потом уже начали с мужем самостоятельно возить гуманитарку. Мы не можем остаться в стороне, у них, кроме нас, никого нет.

Рядом с Оксаной всегда муж Сергей, работник сферы ЖКХ. В эту поездку он отправился сразу после ночной смены на работе.

Перед стартом активистка показала мне груз в «Соболе»:

- Мы сегодня будет встречаться с ребятами из нескольких подразделений. Здесь генераторы, наборы ключей, моторное масло, газ в баллонах и медицинские принадлежности. Еще есть два квадрокоптера, средства гигиены, антисептики – всего понемногу.

Рядом УАЗ Хантер, он поедет с нами в Херсонскую область и останется на передовой. В нем тоже коробки с необходимыми для солдат вещами.

- Машинку гоним танкистам нашим, будет ребятам служить верой и правдой. Они сами скинулись, мы приобрели и сейчас им перегоняем, - рассказывает Оксана.

«СЫН ХОТЕЛ ШАУРМУ, НО ФОРМУ ДЕРЖАТ ТОЛЬКО БУРГЕРЫ»

Нет абсолютно никакого напряжения, когда едешь по мирному Крыму, из окна автомобиля наблюдаешь поля, дорожных рабочих и первые лучи солнца, которые обещают еще один жаркий летний день. Только «Соболь» набит коробками для солдат, и путь лежит на север - туда, где сыновья, мужья и братья бьют врага.

Коллекция шевронов в машине активистки Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

На выезде из Симферополя заезжаем на АЗС. Нет, не заправиться – это мы будем делать в Красноперекопске. Оксана заказывает 20 гамбургеров и куриные крылышки. Это тоже заказ ее сына и его сослуживцев, уставших от однообразной полевой кухни.

Спрашиваю, часто ли такие вкусные подарки женщина везет на передовую.

- Каждый раз. Один раз Вова (сын Оксаны – ред.) просил привезти шаурму. А как я ему ее привезу? Она же вся размокнет! Поэтому только бургеры, они хотя бы форму держат, - смеется женщина.

Пока готовится фастфуд, расспрашиваю Сергея о «Соболе».

- Да ничего особого в нем нет, никак к поездкам не готовили. Купили не так давно, видишь, в каком состоянии. Главное, едет, пока не подводит. Один раз только лопнул ремень, но это по моей халатности.

В Красноперекопске по плану две остановки. АЗС, где «Соболь» нужно заправить газом, потому что не на всех заправках по пути в Херсонскую область он есть. А еще нужно заехать за дополнительной партией посылок, которые собрали матери и жены военнослужащих из Красноперекопска. Пока мужчины загружают коробки в автомобиль, женщины между собой делятся новостями.

Волонтерский пункт в Красноперекопске, где собирают посылки жены и матери солдат Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

БЕЗОПАСНЕЕ ВСЕГО - ЕХАТЬ НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ

На выезде из Крыма не было паспортного контроля и пробок тоже. Сперва мы ехали в сторону Скадовска. Там нет отремонтированных дорог, новых дорожных знаков и указателей на русском языке. В этой стороне, где до Днепра каких-то 30-40 километров, напряжение висит в воздухе. На блокпостах обязательно проверяют паспорта, а обочины выгоревшие – горит трава и посадки, дым на горизонте стоит стеной. Говорят, что такие пожары устраивают недобросовестные местные жители. Но есть и признаки мирной жизни: на полях комбайны убирают уже созревшие подсолнухи, ровными сизыми рядами подрастает капуста, кое-где крутятся ветряки, а на знаменитом рынке в селе Великие Копани идет неспешная торговля.

«Соболь» Оксана с мужем купили за собственные деньги Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

В населенных пунктах у трассы часто встречаются продуктовые магазины, где покупатели - в основном военнослужащие. У одной из таких торговых точек Оксана обычно встречается с солдатами, чтобы передать им гумпомощь.

Подъезжаем к условной точке у магазина.

- Представляешь, еще на прошлой неделе это здание было целым! Мы здесь выпечку покупали в прошлый наш приезд, - удивляется женщина. Магазин с вывеской «Продукты» уже не работает, по нему ударили кассетным снарядом, а рядом следы сгоревшей техники. Вокруг того, что осталось от постройки, валяются гильзы от боеприпасов разного калибра.

Примерно 20 минут нам пришлось ждать солдат, напряженно слушая воздух. Задерживаться здесь нельзя, безопаснее всего – ехать на большой скорости. Передача посылок прошла быстро.

Каждые полторы-две недели женщина привозит солдатам гумпомощь Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- Оксана, вот вам благодарственное письмо от нашего командира, - распечатанную на цветном принтере благодарность вручил один из военнослужащих. Женщина его крепко обняла, сделали памятное общее фото и двигаемся дальше.

Военнослужащие вручили женщине благодарственное письмо от командира подразделения Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

ЗАБЫЛА ОТДАТЬ НАЛИЧНЫЕ И МАЗЬ

- Тетя Оксана, вы бургеры привезли? – это был первый вопрос ребят, которые приехали на «Буханке», ее покупали за счет средств, собранных женщиной.

Про бургеры спросил Миша, разведчик, друг Вовы. И пока мать и отец обнимали своего сына, тоже разведчика, Миша уже вовсю жевал второй бургер, запивая его «Колой».

Оксана и ее сын Владимир Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- Я вам в прошлый раз «малютку» привозила (стиральную машину – Ред.), она работает? – интересуется Оксана и своим строгим и одновременно нежным взглядом осматривает ребят.

- Да, конечно, работает. У нас и нормальная, большая есть. Стираемся, стараемся нормально купаться, - отвечает Вова.

Дальше последовал большой список вопросов: как спите, что едите, как часто моетесь. О работе, которую выполняют парни, ни слова – да они и не расскажут, разведка все-таки. Разве что, разные интересные или забавные случаи.

- Тетя Оксана, хотите, я расскажу вам, как я проход минировал, а потом командир сказал, что я не там заминировал, и мне пришлось все снимать? – перебивает друга-сослуживца Миша.

И пока парень из Саратовской области рассказывает о своих приключениях с минами, Сергей передает прибывшим танкистам УАЗик, а потом мы все вместе перекидываем груз из «Соболя» в «Буханку».

УАЗик, на который собирали деньги солдаты, благополучно добрался к танкистам Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Уже на обратном пути выяснилось, что Оксана забыла отдать своему сыну мазь, которую он просил, и наличные деньги. Впрочем, она еще сюда вернется. Ведь у ребят больше никого, кто так любит и переживает о них, нет. Помочь военнослужащим можно, связавшись с Оксаной.

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