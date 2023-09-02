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Происшествия1 сентября 2023 23:45

Минобороны сообщило об уничтожении еще двух морских дронов ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост

МО РФ: уничтожены еще два морских дрона ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост
Дмитрий Коренев
Уничтожены еще два морских дрона, пытавшихся атаковать Крымский мост

Уничтожены еще два морских дрона, пытавшихся атаковать Крымский мост

Фото: Юлия МАРКИНА

В министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении еще двух украинских полупогружных безэкипажных катеров, пытавшихся атаковать Крымский мост.

Ранее в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту сообщалось о временном перекрытии движения. Позднее Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ ударить по Крымскому мосту безэкипажным катером.

По информации оборонного ведомства, около 02:10 был уничтожен второй вражеский морской беспилотник, около 02:20 – третий.

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