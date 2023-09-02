Минобороны сообщило об уничтожении еще двух морских дронов ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост

Уничтожены еще два морских дрона, пытавшихся атаковать Крымский мост
Фото: Юлия МАРКИНА
В министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении еще двух украинских полупогружных безэкипажных катеров, пытавшихся атаковать Крымский мост.
Ранее в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту сообщалось о временном перекрытии движения. Позднее Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ ударить по Крымскому мосту безэкипажным катером.
По информации оборонного ведомства, около 02:10 был уничтожен второй вражеский морской беспилотник, около 02:20 – третий.
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