ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост морским беспилотником

Украинский морской дрон вовремя обнаружили и уничтожили
Фото: Юлия МАРКИНА
Киевский режим предпринял попытку атаковать Крымский мост морским беспилотником. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
– 1 сентября около 23.15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером, – говорится в сообщении.
Украинский морской беспилотник вовремя обнаружили и уничтожили.
Ранее в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту сообщалось о временном перекрытии движения.
Ранее в Минобороны сообщили, что Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. 29-30 августа морская авиация Черноморского флота сорвала попытку высадки отряда сил специальных операций вооруженных сил Украины на побережье Крыма, самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до пятидесяти украинских военнослужащих.
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