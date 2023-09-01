Морская авиация ЧФ сорвала попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма

Самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до пятидесяти украинских военнослужащих Фото: Анна КИРИЕНКО

29-30 августа морская авиация Черноморского флота сорвала попытку высадки отряда сил специальных операций вооруженных сил Украины на побережье Крыма. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны РФ.

– Самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до пятидесяти украинских военнослужащих, – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря.

Напомним, в среду, 30 августа, в восточной части Крыма силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету. От обломков ракеты в поле загорелась трава, осколки повредили линию электропередачи.

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