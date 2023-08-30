На востоке Крыма сбили ракету: повреждена ЛЭП, загорелась трава

Аварию на электросетях устранят в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 30 августа, в восточной части Крыма силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета, – отметил руководитель региона.

Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что от обломков ракеты в поле загорелась трава. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

– Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи, – написал Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, аварию планируют ликвидировать в течение получаса.

– Просим всех не выкладывать кадры работы ПВО, позиции и районы с геопривязкой, – призвал советник главы Крыма.

Напомним, в ночь на среду, 30 августа, в акватории Черного моря уничтожили четыре украинских военных катера, в которых находились до 50 военнослужащих. Инцидент произошел около полуночи. Цели поразил самолет Черноморского флота России. Позднее в Черном море уничтожили еще один украинский боевой катер с экипажем. Цель поразил бомбардировщик Су-24 восточнее острова Змеиный.

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