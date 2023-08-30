В Черном море уничтожили четыре украинских катера: там было до 50 военных

Цели поразил самолет Черноморского флота Фото: Анна КИРИЕНКО

В ночь на среду, 30 августа, в акватории Черного моря уничтожили четыре украинских военных катера, в которых находились до 50 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Инцидент произошел около полуночи в акватории Черного моря. Самолет Черноморского флота России уничтожил четыре быстроходных военных катера. Там находились десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций. В общей сложности катера транспортировали до 50 человек.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Далее градоначальник рассказал, что эта работа завершена. Губернатор также отметил, что точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.

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