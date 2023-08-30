Губернатор Развозжаев: в Севастополе отражают атаки беспилотников с моря

Развожаев сообщил об атаке беспилотников

Губернатпр Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о работе средств противоподводно-диверсионного обеспечения в районе Севастопольской бухты. Он уточнил, что это предварительная информация.

«Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации», - написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, что согласно данным Минобороны РФ в акватории Чёрного моря сегодня уже отражена одна атака.

«Самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек», - сообщили в ведомстве.