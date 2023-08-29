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Происшествия29 августа 2023 10:07

Самолет морской авиации уничтожил украинский БПЛА над Черным морем

Над Черным морем сбили украинский беспилотник 29 августа
Дмитрий Коренев
Киевский режим вновь попытался атаковать объекты на территории России

Киевский режим вновь попытался атаковать объекты на территории России

Фото: Анна КИРИЕНКО

Сегодня, 29 августа, киевский режим вновь попытался атаковать объекты на территории России. Как сообщается в телеграм-канале в Минобороны РФ, в районе 12:00 над Черным морем был сбит украинский дрон самолетного типа.

– Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря, – говорится в сообщении.

Накануне, 28 августа, над акваторией Черного моря в районе Крыма засекли два американских разведывательных дрона. На перехват выдвинулись два российских истребителя из состава дежурных сил противовоздушной обороны. После этого БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.

В ночь на 28 августа на севере и западе Крыма средствами противовоздушной обороны были сбиты два украинских БПЛА. Днем в понедельник у берегов Крыма средствами ПВО была уничтожена украинская крылатая ракета.

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