Самолет морской авиации уничтожил украинский БПЛА над Черным морем

Киевский режим вновь попытался атаковать объекты на территории России Фото: Анна КИРИЕНКО

Сегодня, 29 августа, киевский режим вновь попытался атаковать объекты на территории России. Как сообщается в телеграм-канале в Минобороны РФ, в районе 12:00 над Черным морем был сбит украинский дрон самолетного типа.

– Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря, – говорится в сообщении.

Накануне, 28 августа, над акваторией Черного моря в районе Крыма засекли два американских разведывательных дрона. На перехват выдвинулись два российских истребителя из состава дежурных сил противовоздушной обороны. После этого БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.

В ночь на 28 августа на севере и западе Крыма средствами противовоздушной обороны были сбиты два украинских БПЛА. Днем в понедельник у берегов Крыма средствами ПВО была уничтожена украинская крылатая ракета.

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