Случайная находка: крымские ученые раскопали новый вид моллюсков, живших 190 млн лет назад

существа обитали в Крыму около 190 миллионов лет назад. Фото: Пресс-служба КФУ

Крымские палеонтологи обнаружили необычную находку. Во время очередной экспедиции на пути ученых попался прежде неизвестный вид ископаемых моллюсков. Об этом рассказал научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера «Таврида»» КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат геолого-минералогических наук Богдан Зайцев.

По его словам, необычный вид окаменелости ученые обнаружили совершенно случайно еще восемь лет назад - в Греческом карьере на юго-востоке Симферополя. Изначально в микрорайоне Курцы никаких экспедиций не планировалось, так как раньше место никогда не славилось своими уникальными находками.

- Но решили отсмотреть карьер уже по остаточному принципу. Как итог – нашли очень большое местонахождение ископаемой фауны раннего юрского периода на полуострове, - говорит палеонтолог.

190 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ

Тогда же ученые откопали и окаменелости моллюсков, которые раньше никто не изучал. Во время исследований оказалось, что существа обитали в Крыму около 190 миллионов лет назад! Но доказать их подлинность удалось только сейчас.

- Раньше у нас вообще находки головоногих моллюсков данного возраста не фиксировались. Мы откопали эти остатки еще в 2015 году, но нам понадобилось время, для того чтобы обосновать и доказать, что это новый вид, сравнить их со всеми существующими. Остатки данного вида моллюсков были ранее найдены в Северной Африке, но тогда ученым не хватило материала для обоснования. А нам это удалось, и в этом году находка была введена в научный оборот.

РОДСТВЕННИКИ ОСЬМИНОГОВ

Новый вид решили назвать Asteroceras dommerguesi в честь французского исследователя Жанна-Луи Доммерге. Как объяснил Богдан Зайцев, найденный моллюск принадлежит к подклассу аммонитов – вымершему отряду головоногих существ. Они являются современными родственниками осьминогов и наутилусов. 190 миллионов лет назад аммониты жили в просторных и красивых раковинах. Из своего «домика» они могли высовывать щупальца и глаза.

ДОКАЗЫВАЛИ 8 ЛЕТ

Крымским палеонтологам пришлось потратить восемь лет для того, чтобы доказать научному сообществу, что обнаруженные окаменелости на самом деле принадлежали прежде неизвестному виду моллюсков. Ученым даже нужно было сравнить находку с окаменелостями всех других известных видов.

- Крым оставался «белым пятном» для исследователей палеогеографии Земного шара времени раннего юрского периода, теперь, благодаря новой раскопке, он будет представлять интерес для мировой науки в данной области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Керчью археологи обнаружили наконечник копья и алтари I века нашей эры

Раскопки ведутся на территории античного некрополя Кыз-Аул (подробнее)