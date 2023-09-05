Вот и лето прошло? Синоптики рассказали, вернется ли в Крым жаркая погода

В ближайшие дни на полуострове сохранится антициклональный характер погоды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все уже давно привыкли к тому, что хоть календарная осень по всей России начинается в сентябре, но в Крыму еще продолжается жаркое лето. Ему даже название дали – бабье! Но в этом году новый сезон принес на полуостров похолодание и дожди.

- С 4 по 5 сентября в Крыму будет настоящая осенняя погода с резким скачком температуры. До конца сегодняшнего дня в южных и восточных районах полуострова ожидаются местами сильные ливни, грозы и даже град, - отмечает начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, в ближайшие дни на полуострове сохранится антициклональный характер погоды. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +18…+21 градусов, а ночью опускаться до +13-18.

ПРОВОЖАТЬ РАНО

Но грустить о прошедшем лете еще рано. Холодные воздушные массы покинут территорию Крыма уже 6 сентября и снова установится теплая погода – до +29 градусов днем, местами даже +30-32.

Синоптики обещают, что в середине недели осадки закончатся и можно будет снова наслаждаться теплым сентябрем. Бархатный сезон еще долго будет с нами. Как рассказали в гидрометцентре, до конца сентября ожидается довольно солнечная и даже знойная погода. В это время даже можно успеть съездить на море, взять отпуск и позагорать на пляже. А доставать теплые вещи стоит начинать чуть позже.

К тому же, вода в Черном и Азовском море еще комфортная. Благодаря теплому воздуху и комфортному климату морская вода будет остывать медленно и постепенно. Поэтому поплавать можно будет до середины октября, а для самых закаленных –и до января. Первые недели сентября температура воды составит до 25 градусов.

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