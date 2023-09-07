Забил камнем незнакомку: крымчанин пойдет под суд за убийство, совершенное в 2009 году

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Симферополе 61-летнего жителя Джанкоя будут судить за убийство, совершенное 23 октября 2009 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, поздним вечером на улице Плотинной между фигурантом и ранее незнакомой ему девушкой возник конфликт. Поводом для этого послужило то, что последняя оскорбила крымчанина.

– Мужчина нанес пострадавшей не менее 4-х ударов в область головы камнем, который нашел на месте преступления, – рассказали в прокуратуре.

В результате пострадавшая скончалась. Обвиняемый оставил тело в зарослях растительности водохранилища. Позднее мертвую девушку обнаружили прохожие.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Следователи заново изучили обстоятельства и вещественные доказательства. Рядом с погибшей обнаружили предмет с геномным следом обвиняемого. Эту информацию внесли в базу данных, которая выдала полное совпадение с генотипом крымчанина. В 2017 году он совершил половое преступление против девочки. Виновного отправили в колонию строгого режима в Адыгее. Фигуранта этапировали в Крым. Обвиняемый признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах убийства. Крымчанина заключили под стражу.

– Вина фигуранта в совершении преступления подтверждается заключениями проведенных молекулярно-генетических, судебно-медицинских экспертиз, показаниями свидетелей, осмотров предметов, а также иными материалами уголовного дела, – отметили в СК.

В прокуратуре сообщили, что уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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