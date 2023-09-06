Как в Турции не будет: синоптики рассказали, ждать ли в Крыму сильнейших ливней

Синоптики регионального гидрометцентра успокоили своими прогнозами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень наступила слишком внезапно! В первые дни сентября еще было жарко и солнечно, но меньше, чем через неделю погода испортила все планы. Время года заявило о себе дождями, грозами и похолоданием.

Все бы ничего, но в ночь на среду на турецкий город Стамбул обрушились мощные ливни и ветер - в некоторых районах даже затопило станцию метро и дороги, смыло автомобили, один человек погиб. Непогода принесла немало бед в районы на севере, западе провинции и в окрестностях нового аэропорта.

За ночь в Стамбуле выпало 150 килограммов осадков на один квадратный метр! Вода полностью остановила движение на дорогах, парализовала работу метро и затопила многие дома. В регионе даже объявили желтый уровень опасности из-за стихии. Сейчас спасатели продолжают устранять жуткие последствия ливней.

После катастрофы в Турции крымчане забеспокоились – ждать ли подобное в Крыму? Однако синоптики регионального гидрометцентра успокоили своими прогнозами. По словам синоптика Татьяны Любецкой, дождливый циклон уходит из Крыма. Обильных осадков можно уже не ждать.

- С 6 сентября на полуострове снова ожидается теплая погода. Днем температура поднимется до +30 градусов, а ночью будет держаться в пределах от +12 до +17. Дождливый циклон покинул Крым, - отметила синоптик.

До конца недели характер погоды не изменится. Дневные температуры будут держаться в пределах +25-30 градусов. Еще как минимум 10 дней на полуострове будет продолжаться лето, а затем его сменит бархатный сезон.

Вода в Черном и Азовском морена сегодняшний день все еще комфортная. Благодаря теплому воздуху и комфортному климату температура морской воды до середины сентября составит до 25 градусов.

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