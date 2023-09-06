От гостиницы одно название: кто из крымских отельеров не получит субсидий на развитие туризма

Заявки на получение господдержки подали и гостевые дома Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Начался прием заявок на федеральные выплаты в размере 4 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для субъектов туристической индустрии и смежных отраслей в Республике Крым. Что нужно, чтобы получить деньги на сотрудников, выяснил корреспондент «Комсомолки».

Общая сумма поддержки отрасли республики и Севастополя составляет 2,7 миллиарда рублей, из которых 2,2 миллиарда рублей направлены непосредственно в Крым. Такие меры помогут сохранить рабочие места и обеспечить жизнеспособность предприятий.

УЖЕ СОБРАЛИ ДОКУМЕНТЫ

В этом году сроки подачи заявлений на получение выплат были увеличены. Теперь на заполнение заявки отводится две недели, а еще одна неделя предоставляется на рассмотрение правильности заполнения заявки со стороны министерства, Федеральной налоговой службы и банком. После этого будет предоставлена еще одна неделя на возможную доработку и подачу повторной заявки в этом году.

- Весной мы не принимали участия подаче заявок, сейчас же планируем. Пока не разбирались в тонкостях, но обязательно подадим документы, - сказали «КП-Крым» в небольшой гостинице в Коктебеле.

Заявку на выплату четырех МРОТ весной подали в гостевом доме в Алуште.

- У нас четыре сотрудника, все оформлены официально. Поэтому мы получили деньги, что позволило сохранить их рабочие места, - говорят в объекте размещения. Курортный сезон у них прошел очень плохо, в месяц было занято только два-три номера, но персонал увольнять не пришлось именно благодаря субсидиям.

А вот начальство гостиницы в Солнечногорском еще в конце прошлого курортного сезона уволили почти всех сотрудников. Администратор отеля сообщила корреспонденту «КП-Крым», что работает в этом сезоне в одиночестве.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Однако, есть и такие объекты туристической отрасли Крыма, которые впервые слышат о том, что им полагается какая-то выплата на сотрудников. Возможно, и правда не знают, а, может быть, просто не хотят говорить на эту тему.

- Нам ничего не нужно. Спасибо, - сказали в гостинице в Судаке.

Причина, вероятно, в том, что люди у них работают не официально, получая заработную плату в конверте. Еще одной причиной, как говорят в Ассоциации малых отелей Крыма, может быть сезонность объекта размещения – в сезон работает 20 человек, а с сентября один. Такие гостиницы не могут получить субсидию в виде МРОТ. Ведь одним из условий является сохранение численности персонала в течение определенного времени.

- Также есть такие, кто по документам, являются жилым домом и называются «гостиница», но они не работают по ОКВЭД 55 10 (ОКВЭД Код 55.10: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания – Ред.), они гостиницами по закону не являются, поддержки государства не получают, - говорит Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации.

НА ЗАМЕТКУ ОТЕЛЬЕРАМ

Заявитель должен соответствовать требованиям, помимо того, что уже сохранено 80% коллектива:

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или ИП и поставленным на учет в налоговой до 1 января 2022 года;

- работать по ОКВЭД и другим классификаторам в графе «Туризм» и другим смежным отраслям;

- не являться иностранным юрлицом и не значится в списке экстремистских организаций;

- не являться государственным учреждением;

- не находится в процессе ликвидации или банкротства.

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