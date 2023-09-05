Стартовал прием заявок на федеральные выплаты субъектам туриндустрии Крыма

Субъектам туриндустрии и смежных отраслей выплатят по четыре МРОТ на каждого сотрудника при условии, что они сохранят занятость Фото: Артем КИЛЬКИН

Стартовал прием заявок на федеральные выплаты в размере 4 МРОТ субъектам туриндустрии и смежных отраслей Республики Крым. Об этом сообщается на сайте министерства курортов и туризма республики.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит из резервного фонда свыше 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса Крыма и Севастополя, из них 2,2 млрд рублей получит Республика Крым. Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний, при условии, что они в течение двенадцати месяцев с октября прошлого года сохранят занятость не менее 80%.

Юрлицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в отрасли, при выполнении необходимых условий по сохранению занятости будет начислено по четыре МРОТ на каждого работника. Для определения выплат за отчетный период взят третий квартал, когда численный состав сотрудников самый высокий.

На сайте Минкуротов Крыма размещены нормативные правовые документы, порядки предоставления субсидий и электронная форма заявки.

– Сроки подачи заявления на выплаты в этом году увеличены, – отметили в ведомстве. – На заполнение заявки отводится две недели, еще неделя будет дана на рассмотрение правильности ее заполнения со стороны министерства, Федеральной налоговой службой и РНКБ. Далее еще одна неделя предоставляется на возможную в этом году доработку и подачу повторной заявки.

Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, с начала 2023 года Крым посетили почти 3,8 млн туристов – на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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