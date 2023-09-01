С начала года Крым принял почти 3,8 млн туристов

Курортный сезон в Крыму состоялся Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала 2023 года Крым посетили почти 3,8 млн туристов – на 28 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Туристическая отрасль работала в непростых условиях, но тем не менее курортный сезон состоялся, – отметил он.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит из резервного фонда свыше 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса Крыма и Севастополя. Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний, при условии, что они в течение двенадцати месяцев с октября прошлого года сохранят занятость не менее 80%. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в отрасли, при выполнении необходимых условий по сохранению занятости будет начислено по четыре МРОТ на каждого работника

– Со следующей недели министерство курортов и туризма Республики Крым начинает прием заявок от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на выплаты. <...> Для определения выплат за отчетный период взят третий квартал, когда численный состав сотрудников самый высокий, – сообщил Аксенов.

Он добавил, что власти республики прорабатывают с правительством России другие меры поддержки и дальнейшее функционирование и развитие сферы туризма в осенне-зимний период.

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