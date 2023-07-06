Правительство РФ выделит более 2,5 млрд рублей на поддержку турбизнеса Крыма

Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство РФ одобрило выделение из резервного фонда свыше 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса Крыма и Севастополя. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

– Чтобы сохранить туристический потенциал Крыма и Севастополя, правительство выделит свыше 2,5 миллиарда рублей, – сказал Мишустин.

По словам премьера, средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний, при условии, что они в течение 12 месяцев с октября прошлого года сохранят занятость не менее 80%.

Как уточнил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в отрасли, при выполнении необходимых условий по сохранению занятости будет начислено по 4 МРОТ на каждого работника.

– Благодарю нашего президента за принятые решения, а также правительство и министерство экономического развития РФ за эффективную работу, – добавил Аксенов.

Ранее сообщалось, что уровень бронирования отелей в Крыму на июль достиг 52% и продолжает расти. В первые дни июля увеличился поток автотуристов, направляющихся в Крым, соответственно растет и уровень бронирования отелей и санаториев. Сообщалось также, что туристам, приехавшим с опозданием из-за пробки на Крымском мосту, обеспечиваются заезды без доплат и отмен брони.

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