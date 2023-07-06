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НовостиОбщество6 июля 2023 15:51

Правительство РФ выделит более 2,5 млрд рублей на поддержку турбизнеса Крыма

Юрлицам и индивидуальным предпринимателям будет начислено по 4 МРОТ на каждого работника при выполнении условий по сохранению занятости
Дмитрий Коренев
Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний

Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство РФ одобрило выделение из резервного фонда свыше 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса Крыма и Севастополя. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

– Чтобы сохранить туристический потенциал Крыма и Севастополя, правительство выделит свыше 2,5 миллиарда рублей, – сказал Мишустин.

По словам премьера, средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний, при условии, что они в течение 12 месяцев с октября прошлого года сохранят занятость не менее 80%.

Как уточнил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в отрасли, при выполнении необходимых условий по сохранению занятости будет начислено по 4 МРОТ на каждого работника.

– Благодарю нашего президента за принятые решения, а также правительство и министерство экономического развития РФ за эффективную работу, – добавил Аксенов.

Ранее сообщалось, что уровень бронирования отелей в Крыму на июль достиг 52% и продолжает расти. В первые дни июля увеличился поток автотуристов, направляющихся в Крым, соответственно растет и уровень бронирования отелей и санаториев. Сообщалось также, что туристам, приехавшим с опозданием из-за пробки на Крымском мосту, обеспечиваются заезды без доплат и отмен брони.

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