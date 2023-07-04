Уровень бронирования отелей в Крыму на июль достиг 52%

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Уровень бронирования крымских отелей в июле превысил 50%, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.

– Средний уровень бронирования на июль 2023 года составляет более 52% и продолжает расти. Отличительной особенностью сезона является короткое плечо бронирование в 1-2 недели до заезда, а также рост объема оплаты размещения после прибытия в гостиницу «со стойки», – приводит пресс-служба слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко

В Минкурортов РК уточнили, что в первые дни июля увеличился поток автотуристов, направляющихся в Крым, соответственно растет и уровень бронирования отелей и санаториев. Туристам, приехавшим с опозданием из-за многокилометровой пробки на Крымском мосту, обеспечиваются заезды без доплат и отмен брони.

Напомним, утром 3 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края растянулась на 13 километров. К утру 4 июля очередь из машин сократилась до 4 километров, время ожидания - до двух часов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50