Пробка перед Крымским мостом сократилась до 4 километров

Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

По состоянию на 7.00 4 июля пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае сократилась до 4 километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

– По состоянию на 7.00 пробка 4 километра, – отметил чиновник.

Руководитель крымского Минтранса добавил, что время ожидания составляет два часа. Протяженность очереди со стороны Крыма составляет 100 метров. Ждать нужно 10 минут.

В 20.00 3 июля пробка со стороны Кубани составляла 9 километров, а со стороны Крыма – 200 метров.

Напомним, 3 июля протяженность пробки к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигла 13 километров. Это максимальная протяженность очереди за последние дни. До этого наиболее сложная ситуация сложилась 1 июля. Тогда пробка со стороны Кубани составляла около 9 километров. На следующий день максимальная протяженность очереди к Крымскому мосту достигала 8 километров.