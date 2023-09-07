Вход по паспорту и богослужение раз в месяц: чем живет единственная армянская церковь Евпатории

Церковь Сурб Никогайос является частью туристического маршрута "Малый Иерусалим" Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Армянская церковь Сурб-Никогайос (Святого Николая) в Евпатории является одной из главных визитных карточек города. Исторический объект ежегодно привлекает внимание как крымчан, так и гостей полуострова. Но за внешней красотой здания скрывается огромный труд. Не обходится и без проблем - вот уже несколько лет подряд община пытается вернуть себе здания, которые принадлежали храмовому подворью.

Корреспондент «Комсомолки» побывал на территории храма и узнал, как проходят будни единственной армянской церкви курорта.

Армяне в Евпатории жили издавна. В Крыму представители этого народа стали селиться еще в 8 веке. Армянский квартал в городе существовал задолго до присоединения Крыма к Российской империи. Был на территории квартала и деревянный храм. Однако в одну из русско-турецких войн, когда Крым стал частью империи, храм был сожжен. Интересный факт – раньше улица Интернациональная, где располагается церковь и подворье, носила имя Никогайоская.

«МОЖЕМ РАССЧИТЫВАТЬ ТОЛЬКО НА СЕБЯ»

Новую каменную церковь на месте прежней построили только в начале 19 века. Письменных документов, из которых можно было бы узнать точную дату открытия церкви, не сохранилось. Есть только год начала строительства – 1817. Храм строили долго. Благотворителей среди горожан было не так много, а сама армянская община не была богата и многочисленна. Поэтому возведение церкви растянулось на десятилетия.

- У нас так исторически сложилось, что члены армянских общин – это всегда дружные и сплоченные люди. Мы и сегодня сугубо своими силами проводим реставрацию, можем рассчитывать только на себя, - рассказывает «КП» священник церкви Нерсес Ханаян.

Все работы по реставрации и ремонту церкви община проводит самостоятельно Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Во время Крымской войны Евпатория была оккупирована французами и англичанами, в церкви располагался французский гарнизон. О том, что «здесь был Филипп» можно узнать на одной из стен – такой автограф в камне оставил после себя французский солдат. Члены общины сразу после окончания войны восстановили церковь, вокруг разбили фруктовый сад, а рядом построили церковно-приходскую школу.

После установления в Крыму Советской власти церковь закрыли, а в 1943 году помещения переоборудовали в дом престарелых. Верующим храм вернули только в 1992 году, статус памятника архитектуры дали чуть раньше – в 1984 году. Армянская община снова своими силами начала реставрацию церкви и закончила ее через 20 лет.

БОРЬБА ЗА ХРАМ

В 2008 году прихожане узнали, что храм, оказывается, находится на балансе дома престарелых. Армянская община неоднократно обращалась с просьбой вернуть им три здания: здание церкви, церковно-приходской школы и дом священника. Вопрос возвращения зданий обсуждался на заседаниях комиссии в Минимущества Республики Крым, и только осенью 2019 года он был решен в пользу армянской общины.

- Планировалось, что территорию просто разделят, тем более что у дома престарелых есть еще один вход на территорию с другой улицы. Но весной 2020 объявили о пандемии COVID-19, и вход на территорию интерната и храма был закрыт. Никто не мог посещать храм, даже священнику пришлось уехать, - говорит отец Нерсес.

«Малый Иерусалим», как туристический маршрут, проходит и через церковь Сурб Никогайос. Но учитывая, что доступ к ней не всегда открыт, туристы проходят мимо или просто не могут посетить эту историческую достопримечательность.

В честь 195-летия храма на территории был установлен хачкар. Это каменная стела с вырезанным крестом и орнаментом вокруг него Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- Был случай, когда дом престарелых решил пускать гостей города на территорию храма только через КПП и после предъявления паспорта. Многие просто разворачивались и уходили, так и не ознакомившись с культурным объектом, - делится священник.

ДВА ИЗ ТРЕХ

На сегодняшний день, на баланс религиозной организации передано два здания – непосредственно сам храм и здание воскресной школы, дом священника остается за интернатом.

- Службы мы проводим сейчас раз в месяц. Силами общины внутри и снаружи школы за последний год был проведен ремонт. Там проводятся не только собрания общины, но и занятия по армянским танцам, а в этом месяце начнутся занятия по изучению армянского языка, - рассказывает священник.

Над входом в церковь в нише раньше располагалась икона святого Николая, однако в годы Крымской войны она была утрачена Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

На очереди облицовка армянским туфом фасада здания школы. Все работы и приобретение строительных материалов община проводит собственными силами и средствами, никакой помощи от республики или города она не получает.

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