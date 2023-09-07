Не заедать тоску сладким: крымский нутрициолог рассказала, как не набрать лишние килограммы осенью

Причина осенних «зажоров» заключается в уменьшении светового дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето закончилось, и наступила осень, а вместе с ней - слякоть, холод и желание чего-нибудь вкусненького. Почему с приходом дождливого сезона так легко набирать, а худеть сложно? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда Крым» рассказала нутрициолог Екатерина Кузнецова.

Оказывается, причина осенних «зажоров» кроется в уменьшении светового дня. Ночи длиннее, дни короче, солнце выглядывает все реже, и бесконечно льют дожди. Даже двигаться лень, но счастья-то хочется! Вот и начинаем заедать тоску сладким, а потом удивляемся лишним килограммам.

Но оставаться стройным можно даже осенью! Просто придется поменять кое-какие привычки.

ДОБАВЬТЕ КРАСОК

Переход от одного сезона к другому часто сказывается на психоэмоциональном состоянии. Чтобы «раскрасить» серые дождливые будни, в рацион всегда нужно добавлять разноцветные и полезные овощи и фрукты. По словам Екатерины Кузнецовой, клетчатка должна составлять половину тарелки в каждый прием пищи.

- К тому же, осенью огромное количество свежих овощей и фруктов, тем более для крымчан. Свежие овощи и фрукты можно и нужно есть каждый день, тогда и на сладкое почти перестанет тянуть.

ЯБЛОКО ЛУЧШЕ СОКА

Чтобы принести максимальную пользу своему организму и уменьшить потребление калорий, предпочтение лучше отдавать цельным продуктам.

- Чем цельнее продукт, тем больше пользы и меньше калорий он дает. Лучше съесть одно яблоко, чем выпить сок из нескольких фруктов или съесть пюре.

ПРОБУЙТЕ НОВОЕ

Часто сладкого хочется из-за недостатка эмоций. Когда на улице влажно и серо, хочется порадовать себя цветастой конфетой или красивой плиткой шоколада.

- Но следует поступить иначе и сохранить вес на месте. Чтобы меньше впадать в депрессивные состояния, можно постараться разнообразить свой рацион. Каждую неделю добавляйте по одному новому продукту. Новые виды рыбы, мяса, овощей или каш помогут сделают вашу тарелку интереснее. Так можно будет получить больше витаминов и разнообразить рацион, чтобы не тянуло на сладенькое.

ЗАМОРОЗКА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

В последнее время становится модным с лета замораживать определенные сезонные овощи и фрукты. По словам нутрициолога, больше всего пользы содержится в продуктах, которые подверглись шоковой заморозке. Как правило, их можно найти в магазинах.

- В таких фруктах остаются все полезные микроэлементы и витамины. Согласитесь, взять из холодильника замороженную клубнику намного лучше, чем пирожное, как делали это раньше.

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