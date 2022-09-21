Как не набрать вес осенью: рассказывает крымчанка, похудевшая со 110 до 45 килограммов

Диана считает, что залог хорошей фигуры - правильные привычки. Фото: личный архив Дианы Якушевой

К сожалению или к счастью, мир постоянно меняется, а вместе с ним изменяемся и мы: наше тело, вес, кожа. Для многих осень – пора перемен, но почему-то именно она застает нас врасплох. Холодная и грустная пора «радует» авитоминозом, простудой и лишними килограммами на животе и бедрах...

Как привести фигуру в форму и не набрать лишнего, когда так хочется вкусненького «Комсомолке» рассказала «богиня трансформации», сбросившая 70 килограммов, нутрициолог Диана Якушева.

НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Всю жизнь крымчанка не могла избавиться от лишнего веса. С самого детства она весила намного больше своих ровесников. Из-за этого приходилось терпеть оскорбления и плакать при виде своих фотографий. Сколько она себя помнит, всегда была пухленькой.

Раньше она выглядела так. Фото: личный архив Дианы Якушевой

Так, на собственном опыте нутрициолог убедилась, что залог здорового питания без срывов – отсутствие диет. Быстрое похудение и жизнь в ограничениях может нанести очень сильный удар по здоровью, поэтому, в первую очередь, важно обратить внимание на свой рацион.

- Не нужно себя ограничивать. Для начала просто посмотрите на свой рацион. Если вы любите сладкое, попробуйте заменить его фруктами, сухофруктами или сладостями без сахара. Протеиновые батончики тоже могут хорошо подойти, - советует в разговоре с «КП-Крым» Диана Якушева.

ОТ СПОРТА НЕ ПОХУДЕЕШЬ

Для того, чтобы похудеть, для начала нужно обратить внимание на свой рацион. Именно питание составляет большую часть результата, поэтому начинать здоровый образ жизни и путь к снижению веса нужно с холодильника.

Блогер признается: даже она свои первые 50 килограммов убрала без спорта и тренировок, все благодаря правильному и сбалансированному питанию - без мучений.

- Не надо сломя голову бежать на беговую дорожку или в фитнес-зал, чтобы отчаянно сжечь все наеденные за осень калории. Если у вас есть лишние килограммы, это пойдет только во вред. Лучше пересмотрите свой рацион и обратите внимание на количество потребляемой пищи.

Сейчас вес девушки составляет 45 кг. Фото: личный архив Дианы Якушевой

НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ

- Да, иногда хочется себя пожалеть или побаловать вкусняшкой, но осенью хочется это сделать постоянно из-за холода, дождя, настроения или еще чего-то. Мы постоянно будем искать оправдания собственной лени. Но лучше взять себя в руки и помочь своему организму сформировать полезные привычки.

Нутрициолог советует поддерживать правильное питание даже в те периоды, когда так хочется поддаться осенней меланхолии. Только так получится удерживать результаты на долгие годы.

ГЕНЕТИКА – ЭТО НЕ ОТГОВОРКА

- Когда я была полной, я всегда оправдывала свой внешний вид плохой генетикой. Но на деле проблема была только в ужасных пищевых привычках, которые были со мной с детства. Я ела все самое жирное, калорийное и пустое по нутриентам, а как итог получила 110-килограммовое тело. Не оправдывайте себя «плохой генетикой»! Это отговорка для ленивых.

КАК БЫТЬ СЛАДКОЕЖКАМ

Чтобы скинуть вес, Диане пришлось пожертвовать любимой вредной едой. Тогда первым делом пришлось забыть о фаст-фуде, хлебе, сахаре и жирной пище. Тем, кто не может полностью отказаться от подобных вкусностей, нутрициолог советует есть сладкое в первой половине дня. Так у организма остается больше времени на сжигание калорий.

- В это время быстрые углеводы не будут откладываться в жир и успеют уйти в энергию. А во-вторых, так вы не будете ставить себе ограничения, и сможете есть то, что хотите без запретов и срывов.

ЗАБЫТЬ О ВЕСАХ

По словам блогера, нельзя доводить похудение до паранойи. Чтобы получить желаемый результат и не навредить здоровью, нужно забыть о временных рамках и подсчете калорий.

- Можно даже выкинуть весы или засунуть их под диван, потому что это будет только мешать процессу качественного похудения. Я своим девочкам на курсе всегда говорю, что не надо гнаться за временем и цифрами. Лучше смотрите на себя в зеркало и оценивайте результат глазами. Чтобы поддерживать вес, нужно просто выбрать свой способ правильного питания, который будет приносить вам энергию, здоровый вид и прекрасное самочувствие даже в дождливую погоду.

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