На АЗС Севастополя возникли перебои с дизельным топливом

По словам губернатора, в ближайшее время ситуация с логистикой должна улучшиться Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На ряде автозаправочных станций Севастополя возникли перебои с дизельным топливом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– По ситуации с дизельным топливом. В Севастополе действительно возникли на ряде автозаправок перебои с этим видом топлива, – написал градоначальник.

Причинами такой ситуации Развожаев назвал логистические проблемы. По его словам, в настоящее время бензовозы уже находятся в Керчи. Губернатор заверил, что в субботу, 9 сентября, дизтопливо уже должно появится на тех заправках, где вчера его не было.

– Мой первый заместитель Алексей Николаевич Парикин постоянно на связи с владельцами АЗС и контролирует ситуацию, – отметил Развожаев.

Губернатор добавил, что в ближайшее время ситуация с логистикой должна улучшиться. Кроме того, должно произойти увеличение лимитов продажи топлива на бирже. По мнению губернатора, это поможет стабилизировать цены.

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