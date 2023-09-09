После ДТП с тремя авто в Симферополе скончался водитель: возбуждено уголовное дело

Согласно законодательству, за такое преступление грозит до 12 лет лишения свободы

В результате ДТП с участием тремя авто, которое произошло в Симферополе в ночь на пятницу, 8 сентября, в больнице скончался один из пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как сообщалось ранее, авария произошла около 0.05. Мужчина 1987 года рождения ехал за рулем Volkswagen Touareg по улице Киевской в сторону Беспалова. В районе дома №6 иномарка вылетела на встречную полосу. Сначала легковушка столкнулась с Daewoo Nexia под управлением мужчины 1992 года рождения, а затем с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял мужчина 1961 года рождения. В результате ДТП пострадали трое водителей. Их увезли в больницу.

Фото: МВД России по Республике КРым

Позднее в МВД сообщили, что в больнице скончался водитель Skoda. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Согласно законодательству, за такое преступление грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Судя по тому, что дело завели по части четвертой статьи 264 УК РФ, предполагаемый виновник смертельного ДТП был пьян.

Фото: МВД России по Республике КРым

– Назначено проведение автотехнической, судебно-медицинской и биологической экспертиз, заключения которых будут приобщены к материалам уголовного дела. Расследование продолжается, – отметили в МВД.

Фото: МВД России по Республике КРым

Фото: МВД России по Республике КРым

Фото: МВД России по Республике КРым

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