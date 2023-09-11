На северо-западе Крыма сгорела бытовка: погиб человек

Огонь потушили за полчаса. Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В воскресенье, 10 сентября, в Раздольненском районе Крыма сгорела бытовка, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Трагедия произошла в 7.15 в селе Зимино. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что на территории частного домовладения загорелась бытовка.

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Это посещение было пристроено к дому. Пожарные начали тушить пламя. Огонь мог распространиться на дом, но сотрудники МЧС этого не допустили.

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Через полчаса пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Огонь полностью уничтожил бытовку.

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

– К сожалению, на пожаре был обнаружен один погибший человек, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура взяла на контроль дело о пожаре в пятиэтажке Ленинского района, где погиб человек

После возгорания из дома были эвакуированы 60 человек (подробности)