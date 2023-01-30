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НовостиПроисшествия30 января 2023 10:46

Прокуратура взяла на контроль дело о пожаре в пятиэтажке Ленинского района, где погиб человек

После возгорания из дома были эвакуированы 60 человек
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма взяла на контроль дело о пожаре в Ленинском районе 29 января, сообщил в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажки в пгт. Багерово по улице Лисконоженко. Огонь удалось потушить в течение 15 минут, однако на месте был обнаружен один погибший. Как уточнили в республиканской прокуратуре, из дома были эвакуированы 60 человек, семеро из них - дети.

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

- В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура также начала проверку после возгорания автобуса в Симферополе возле кинотеатра «Звезда». ЧП произошло утром 30 января.

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