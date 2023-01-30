Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса в Симферополе возле кинотеатра «Звезда»

Фото: Чп/Симферополь/Tg

Крымская прокуратура начала проверку после того, как в Симферополе возле кинотеатра «Звезда» сгорел пассажирский автобус. Инцидент произошел утром в понедеьник, 30 января.

- Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с возгоранием пассажирского автобуса, двигавшегося по городскому маршруту № 30 в г. Симферополе. По предварительной информации, происшествие произошло сегодня, 30 января 2022 года, около 06.66 часов утра - говорится в сообщении.

Благо, никто не пострадал - в салоне автобуса пассажиров не было.

Напомним, ранее республиканский Следком начал проверку после жалоб местных жителей на незаконную вырубку деревьев в Керчи.

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