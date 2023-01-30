В Симферополе сгорел пассажирский автобус утром 30 января

Фото: Чп/Симферополь/Tg

Утром в понедельник в Симферополе в районе кинотеатра «Звезда» сгорел пассажирский автобус.

- Автобус обслуживается предприятием ГУП РК «Горавтотранс». Сейчас выясняются причины возгорания. Самое главное, что никто не пострадал, - рассказал замминистра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко «Радио Крым».

Напомним, в начале января в Керчи на набережной дотла сгорело популярное кафе. Возгорание произошло на первом этаже жилого дома, не менее 10 человек были эвакуированы.

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