В Ленинском районе Крыма при пожаре в пятиэтажном доме погиб человек 29 января

Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Ленинском районе Крыма при пожаре в пятиэтажном доме погиб человек в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Трагедия произошла в пгт. Багерово. Информация о возгорании спасателям поступила в 13.27.

- По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горит комната в квартире. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей 4 и 5 этажей. Вместе с этим, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня, - говорится в сообщении.

Огонь удалось потушить в течение 15 минут, однако на месте был обнаружен один погибший. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Напомним, в Симферополе утром 30 января сгорел пассажирский автобус. ЧП произошло в районе кинотеатра «Звезда».

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