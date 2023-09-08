Плетут паутину и уничтожают деревья: крымчане жалуются на нашествие американских белых бабочек

Для Крыма это не новый гость. Фото: Екатерина Литвиненко

Жители Крыма привыкли к различным напастям. В начале августа местные фермеры спасались от нашествия саранчи, прошлым летом – от надоедливых комаров. Насекомые целыми стаями прилетали на поля, огороды и пляжи и мешали спокойно жить. В этом году беда пришла, откуда не ждали. На полуострове появилась американская белая бабочка, которая буквально уничтожает листву в парках и плетет целые коконы из паутины. Об этом рассказал эколог Сергей Иванов.

Однако, по словам биолога, это не новая гостья для нашего полуострова. Она появилась здесь еще в середине прошлого века. Из-за угрозы урожаю с бабочкой даже приходилось бороться фермерам и садоводам.

- Когда вредитель только появился в Крыму, его популяция начала очень активно размножаться. Чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь, люди начали борьбу. Для регистрации численности и обнаружения очагов подключалось все население. На территориях обрабатывали деревья и кусы, чтобы бабочка не смогла размножиться даже, - рассказывает КП-Крым Иванов.

Приложенные усилия хоть и помогли снизить численность вредителя, но не избавили от него полностью. Поэтому через время она вновь вернулась в Крым. В начале осени 2023 года ее присутствие стало более явным. Вид американской бабочки носит очаговый характер. Но, к счастью, не несет серьезной угрозы для городов.

- Она действует как типичный вредитель: подъедает листья деревьев, плетет белые паутины и портит эстетический вид скверов, парков и огородов. К гибели растений это не приводит, но сильно снижается урожайность плодовых деревьев.

Чтобы предотвратить размножение насекомых у себя в саду, можно купить специальные средства и растворы, которые необходимо будет распылить на листья растений.

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