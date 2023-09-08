«С любовью из Крыма»: как волонтеры доставляют гуманитарную помощь на передовую

Российские бойцы благодарны неравнодушным людям за помощь Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Солдатам на передовой нужно все – и чеснок, и тапки, и квадрокоптеры. Помогают нашим защитникам неравнодушные люди и общественники. Иногда крымские волонтеры доставляют гуманитарную помощь бойцам СВО прямо на передовую, иногда встречи с бойцами происходят в условных точках вблизи населенных пунктов.

Корреспондент «Комсомолки» провел целый день с волонтерами и узнал, как проходит передача помощи российским солдатам.

ГДЕ ВЫ, ТАМ ПОБЕДА!

На стене помещения волонтерского пункта в крымском Красноперекопске большой плакат с «приветами» от разных частей, несущих службу на боевых рубежах СВО. Причем «приветы» не только от солдат из Крыма – есть и от подразделений из Сибири, казаков Ставрополья и бойцов из Красноярска.

«Возьмите чеснок. Сейчас земля будет холодная, простудятся и сразу полечатся». Женщина кладет в сумку небольшой пакет с чесноком, где уже лежит несколько килограмм картофеля.

- Тут немного, да его много и не нужно, - улыбается крымчанка.

Волонтерский пункт в Красноперекопске организован силами матерей и жен бойцов в зоне СВО Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Это мать одного из военнослужащих. Она, как и другие жены и матери, работает в волонтерском пункте. Занимается тем, что упаковывают посылки для солдат, не забывая приклеить лист А4 с написанным от руки текстом: «Где вы, там Победа! С любовью из Крыма».

В машине, которая буквально через минуту отправится в Херсонскую область стоят коробки с медицинскими принадлежностями, с домашней консервацией – варенье, джемы, лапша быстрого приготовления и даже резиновые шлепанцы.

- Мы рады помогать нашим защитникам. Они наши герои и мы их очень ждем домой. Лишь бы они были живы, - говорит Татьяна, мама одного из военнослужащих.

И НАБЛЮДАТЬ, И ЖИЗНИ СПАСАТЬ

Военнослужащие иногда приезжают на обычных грузовых микроавтобусах. Возможно, потому, что вероятность удара противником по такому транспорту ниже. Да и количество груза, переданное волонтерами не всегда такое, чтобы гнать КАМАЗ или бортовой грузовик.

- Лучший подарок за всю жизнь, - радуется боец коптеру.

Это одна из самых необходимых вещей, которые требуются на фронте.

Лучший подарок на фронте - квадрокоптер Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

И наблюдать, и жизни спасать, - говорит солдат. И отдает волонтеру другой БПЛА – на ремонт.

Волонтеры на рубежи СВО привозят не только коптеры или их запчасти. Рассказывают, что периодически приходится покупать и прицелы, и магазины для автомата. Это и приобретают волонтеры.

Другие бойцы приехали за моторным маслом, наборами гаечных ключей, газом в баллонах и медикаментами. Нет, полевые госпитали обеспечивают их всем необходимым, однако и положить в личную аптечку мазь или капли тоже нужно. Они немного опоздали к назначенному времени – получали боевые награды.

Бойцы немного опоздали - прямо в окопах они получали боевые награды Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Да и дорогу для поездки к волонтерам выбрали не самую лучшую.

- Нет, не поедем там обратно. Другой дорогой поедем, хоть и под обстрел можем попасть, - жалуется солдат.

ПЕРЕДАЮТ ПРИВЕТ

Ни один рубль из тех средств, которые собирают волонтеры не уходит не по назначению. И солдаты с передовой, и сами волонтеры записывают во время передачи гумпомощи отчетные видео с благодарностями от бойцом ко всем неравнодушным.

- Огромное спасибо хотел бы передать людям, которые принимают прямое участие в сборе гуманитарной помощи, - говорит один из военнослужащих на камеру. И передает привет жителям Симферополя.

На каждой коробке теплые слова поддержки солдатам Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

И затем быстро и уже сосредоточено перекидывают коробки в свою «Буханку». Волонтеры и солдаты разъезжаются, оправляются дальше делать свою работу – бойцы защищать Родину, а волонтеры помогать им этом нелегком труде.

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