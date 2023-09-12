Топливо появится на заправках Крыма к вечеру 12 сентября

В республике сформировали четырехдневный запас дизельного топлива Фото: Юлия КЛЮЕВА

Топливо поступит на автозаправочные станции Крыма до вечера вторника, 12 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

– Благодаря принятым логистическим решениям до вечера сегодняшнего дня топливо поступит на автозаправочные станции республики, – написал он.

Аксенов отметил, что в Крыму сформировали четырехдневный запас дизельного топлива. По его словам, сейчас основной задачей является поддержка сельхозпроизводителей. Как пояснил глава Крыма, это нужно для того, чтобы снизить вероятность дефицита горючего во время полевых работ.

– Кроме того, направлен ряд предложений в правительство России по урегулированию процесса ценообразования на топливо в Крыму, – добавил Аксенов.

Напомним, политический консультант Денис Батурин заявил, что повышение цен на топливо в Крыму не является региональной ситуацией. Оно не связано с действиями республиканских властей или местных операторов рынка. Цены на топливо определяются на Санкт-Петербургской бирже. Это касается всех участников рынка во всех субъектах РФ.

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