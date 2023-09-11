Отдых круглый год: чего ждать от туристического сезона в Крыму зимой

Гостиниц на полуострове вполне достаточно Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

В Крыму активно занимаются разработкой механизмов, которые позволят обеспечить постоянную загрузку санаториев и гостиниц в течение всего года. Даже этим, сложным, летом 2023 года народная тропа в Крым не заросла. Однако, и зимой россияне приезжают на отдых, правда уже в не таком количестве.

О том, что нужно для круглогодичного отдыха на полуострове, рассказал глава Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

БУДУТ ЛЮДИ - БУДЕТ РАБОТА

Для желающих отдыхать на полуострове вполне достаточно тех гостиниц, которые работают круглый год. Но подавляющему большинству крымских объектов размещения просто нет смысла ради одной семьи или нескольких десятков человек налаживать работу зимой, собирать персонал и платить ему зарплату.

- Главная задача сегодня – обеспечить выживаемость курортного бизнеса. На сезонной работе невозможно сохранить кадры, трудно обеспечить работу самого отеля или точки общепита после завершения сезона. Поэтому, если будут люди, то и будет работа для тех, кто с окончанием сезона просто увольняется, а представители бизнеса сворачивают свою деятельность до мая будущего года, - говорит Алексей Волков.

По словам главы ОСИГ, нужны инвестиции, а сейчас это крайне сложный вопрос. Когда есть круглогодичная загрузка Крыма как курорта, то и потенциальные инвесторы начинают более внимательно смотреть на полуостров, как территорию для вложения средства. Сейчас они делают это очень осторожно, отмечает эксперт.

В Крыму сейчас нет ни особого спроса, ни предложения Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

НИ СПРОСА, НИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ситуация, которая возникла на полуострове в этом плане, интересная. С одной стороны, нет предложения - нет и спроса, а с другой - нет спроса, в итоге Крым не знает, что предложить, искушенному Турцией и Сочи, отдыхающему.

Однако, медленно, но верно в регионе начинают понимать, что работать нужно глобально, охватывая не только вопрос спроса, но предложения. Чтобы турист, на свой вопрос «Чем мне заняться в Крыму зимой?», получил интересный список всевозможных предложений.

- Во-первых, событийный туризм. Такой вид несезонного туризма в Крыму развивается хорошо, за последние годы прогресс в этой сфере стал более заметным. Фестивали, концерты, другие мероприятия, в том числе и для крымчан. Во-вторых, больше бассейнов, бань, SPA в существующих и будущих отелях – это очень хорошо обеспечивает всесезонность гостиниц и других средств размещения, – рассказывает Алексей Волков.

Среди прочего эксперт отмечает и необходимость повышения качества инфраструктуры и транспортной доступности туристических объектов, а также открытия большего числа хороших ресторанов.

САНАТОРИИ - НЕ УДЕЛ ПЕНСИОНЕРОВ

Все россияне знают, видели, слышали сочетание трех букв - КМВ. Известный чуть ли не на полмира эколого-курортный регион в границах Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, озеро Тамбукан, долина Нарзанов — это уже не географические названия, это уже бренд, воспользоваться которым стремятся сотни тысяч человек ежегодно.

Всемирный институт здоровья в 2019 году заявил, что темпы роста мирового рынка оздоровительных услуг в два раза опередил темпы развития мировой экономики. И посещение санаториев и здравниц уже не удел пенсионеров, молодежь активно приобретает путевки, лечится и одновременно отдыхает. Ведь современные санатории могут дать отдыхающему условия для отдыха не хуже дорогих отелей с высоким уровнем сервиса. Причем, есть тенденция, когда обычные пансионаты и гостевые дома организуют у себя санаторные услуги ради привлечения людей.

У крымских здравниц огромный опыт в лечении большого числа заболеваний и не меньший потенциал. Санатории могут принимать до полутора миллионов человек в год.

Искушенному гостю Крыма нужно дать полный список интересных вещей, которыми он сможет заняться вне сезона Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- Санаторную сферу полуострова, которая достаточно хорошо себя чувствует в летний сезон, нужно модернизировать и использовать в сфере гостеприимства. Все они обладают мощной базой и их можно загружать. Пример Кавказа нужно использовать не только как лечебницы, но и региона, который в последние годы активно забирает част туристов, любящих природу, желающих гулять по горным тропам и наслаждаться видами. В Крыму нужно расширять маршруты, строить необходимую инфраструктуру.

Курорты Краснодарского края уже вовсю переходят на всесезонный формат работы. И Крыму необходимо это делать. Те отели, которые уже имеют мощности для работы вне курортного сезона, уже востребованы, даже среди крымчан. И это нужно развивать дальше, потому что индустрия гостеприимства первична, а туризм уже за ней.

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