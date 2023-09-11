Быть «Красоткой» - нелегкая работка: крымский стилист рассказал, как образы ХХ века сделать актуальными для осени 2023 года

Этой осенью можно вспомнить про нестареющую классику Фото: Александра Тимощенко

Пролистав свежие модные журналы или посмотрев на фото в интернете с подиумов, кажется, будто у дизайнеров закончилась фантазия, и они просто пересмотрели фильмы 90-х. И вот перед нами снова появились красотки в образах из голубых экранов тех годов. Осенью особенно хочется меняться и обновлять гардероб. Я решила тоже не отставать, поэтому прямо с работы отправилась по магазинам искать модные луки («образы» - прим. Ред.). А компанию мне составил опытный крымский стилист Сергей Хардыбакин.

ПЛАТЬЕ КАК У МОНРО

Красный снова в моде! Стилист рекомендует добавить яркий элемент в свой гардероб. Фото: Кадр из фильма\Александра Тимощенко Фото: Александра Тимощенко

Пу-пуб-пи-ду-пу! Так бы воскликнула Мэрилин Монро, если бы увидела этот тренд осени 2023. В моду снова входит красный, поэтому платье такого цвета теперь считается обязательным атрибутом каждой модницы. С красным я всегда была на «Вы», но стилист и консультант в один голос просили срочно примерить. Пришлось надеть. Не пожалела!

К моему большому удивлению, платье мне подошло. Я вошла в азарт. Очнулась, когда в примерочной вместе с платьем висели красные жакеты, топы, футболки и блузы… Решила прихватить еще и пиджак.

Совет стилиста:

- Чтобы адаптировать образ в новый сезон, обтягивающее красное платье можно дополнить белой рубашкой или пиджаком. На ноги отлично подойдут балетки, они снова в моде. Но зацикливаться на красном платье не стоит, в гардероб можно добавить пиджак, блузку или даже обувь яркого цвета. Это будет прекрасный акцент, который точно выделит вас из толпы.

ГДЕ МОЙ РИЧАРД ГИР?

Оверсайз костюмы можно носить с туфлями на каблуке или с балетками, кедами и массивными кроссовками. Фото: кадр из видео\Александра Тимощенко Фото: Александра Тимощенко

Быть «Красоткой» мечтает чуть ли не каждая, а этой осенью как раз появилась такая возможность. К тому же, образы Джулии Робертс часто западали в душу своей богемной простотой – вроде ничего сложного, а так красиво…

- Ну вот как сделать так же шикарно, а? – обращаюсь к стилисту. – Мне нужно максимально похожее. На что он делает шаг вперед и с первой попавшейся витрины достает безразмерный костюм.

- Он же огромный, - с недоумением смотрю на гигантское серое пятно. Но спорить было бесполезно, пошла надевать. Перед зеркалом распускаю волосы и вуаля! Из примерочной я выхожу почти как Джулия Робертс. Добавляем туфли-лодочки на высоком каблуке или даже обычные кеды и можно смело отправляться на поиски своего Ричарда Гира.

Совет стилиста:

- Костюмы – это вечная и нестареющая классика. Как бы кто не старался, но они никогда не пропадут из гардероба модниц, а лишь немного поменяют свой вид. В этом сезоне вы не прогадаете, если выберете модель оверсайз с пиджаком и широкими брюками или вариант с жилеткой. Такой мужской стиль подчеркнут вашу сексуальность, женственность и утонченность за счет своей противоречивости.

ТРИНИТИ ИЛИ САША БЕЛЫЙ

Вместо обычной кожаной куртки лучше выбрать плащ. Фото: кадр из видео\Александра Тимощенко Фото: Александра Тимощенко

- Приталенные куртки уже никто не носит! Это прошлый век, - закатив глаза произносит консультант шоурума.

- А мне и он и нужен! Показывайте все, что есть из прошлого. Все возьму, - отшучиваюсь на входе магазин. Но стилист берет меня за руку и ведет совсем в другом направлении.

Напротив меня оказывается десяток тренчей и кожаных пальто. Но где куртки?

Видимо, чтобы стать модной этой осенью, нужно попасть в Матрицу…

Совет стилиста:

- Никаких курток! На дождливый сезон лучше выбирать кожаный плащ, прямо как из известного фильма. Для повседневной носки нужно отдавать предпочтение черному или темно-коричневому цвету, а для редких случаев – можно рассмотреть яркие цвета: красный, оранжевый, оливковый, - отмечает Сергей Хардыбакин.

Немного покривив лицо у стойки с костюмами из фильма «Матрица», я выбираю свой размер и закрываюсь в раздевалке. К моему большому удивлению, получается очень стильный образ! Главное – не переборщить и случайно не превратить костюм женственной и сексуальной Тринити в образ Саши Белого из «Бригады». Для этого стилист советует надевать массивные украшения и дополнять лук маленьким клатчем.

СТИЛЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Модницам стоит взять на вооружение тренд на бермуды и юбки-шорты. Фото: кадр из фильма\Александра Тимощенко Фото: Александра Тимощенко

Кто после просмотра сериала «Секс в большом городе» не восхищался главной героиней Керри Брэдшоу? Ее элегантные образы сводили с ума. Короткие платья, обтягивающие юбки, легкие платья, - идеал того времени. Мы же решили повторить более сдержанный наряд – широкие бермуды и блуза с коротким рукавом. Осенью 2023 шорты такого кроя будут актуальны как никогда!

- Можно мне такое же подтянутое тело, стройные ноги и пресс? – показываю я в телефоне фотографию Сары Джессики Паркер из «Секса в большом городе».

- Пока можно образ как у нее подобрать, - обнадеживает меня Сергей и ведет в следующий магазин.

Без аксессуаров и нужной обуви образ выглядит так, будто у меня закончили школьные каникулы. Но с утонченными лодочками, сумкой и украшениями – совсем другое дело.

Совет стилиста:

- Не нужно думать, что шорты – это только летняя одежда. Носить их можно и осенью. В этом сезоне они особенно актуальны. Также на теплый сезон модницы должны обратить внимание на юбки-шорты. Это удобный и очень элегантный вариант на каждый день. Для самых смелых лук можно дополнить яркими или даже разноцветными колготками. Отлично подойдут красные, желтые, зеленые и ярко-синие варианты.

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙКИ АДДАМС

Этой осенью черный станет как никогда актуальным. Разбавить его можно акцентами. Фото: кадр из фильма\Александра Тимощенко Фото: Александра Тимощенко

Мода на сериал «Вэнсдэй» уже давно прошел, но стиль старой и жуткой кинокартины «Семейка Аддамс» снова набирает обороты. Черный снова в моде! С этим цветом можно подбирать любые наряды и оставлять один яркий акцент.

По такому случаю пришлось подойти к стойке «Скоро в школу». Оттуда на меня смотрело симпатичное подходящее платье – черное с воротником. Хоть оно и выглядело сдержанно, образ с ним получился довольно кокетливый.

Совет стилиста:

- Выбирая черную одежду, не переборщите с обилием вещей этого цвета. Обязательно нужно оставлять место для чего-то яркого. Это может быть розовый, красный или даже желтый клатч, туфли, ботфорты, кеды, а может быть и белый воротник, как у нас. Дополнить образ можно массивными серьгами, большими кольцами и браслетом серебряного или золотого цвета.

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ ОСЕНИ 2023

По словам Сергея Хардыбакина, этот сезон в очередной раз доказывает, что дизайнеры ищут вдохновение в прошлых эпохах. Осенью дизайнеры сочетают что-то яркое и необычное с классикой и традициями. Поэтому образы оказались лаконичными и при этом дерзкими и сексуальными.

- Модельеры выбрали тенденцию на сексуальность, женственность и романтичность, поэтому в этом сезоне нужно перестать стесняться и начинать оголять живот, ключицы и декольте.

«Голые» платья

Отдаем предпочтение полупрозрачным тканям. Это может быть сексуальная водолазка с красивым кружевным бельем, различные платья комбинации. Откровенные материалы можно носить в сочетании с плотными: строгими пиджаками, тяжелыми брюками и кожаными сапогами-трубами.

Кожа

- Изделия из кожи снова захватят гардеробы модниц. Материал продолжает появляться и среди плащей и пиджаков, брюк и юбок. Его можно найти даже среди рубашек и штанов.

Красный цвет

- Как мы уже говорили ранее, красный – главный тренд сезона. К тому же, институт цвета Pantone определил один из его оттенков тоном года. Обязательно купите себе любой элемент гардероба в трендовом красном и разбавьте свои повседневные образы.

Цветные колготки

- Если вы думаете, что подобный аксессуар носят только в детском саду, то нет. Этой осенью придется присмотреться к цветным колготкам и смело сочетать их со строгими костюмами, юбками и шортами. Выбирайте любой цвет, который вам по душе.

Низкая посадка

Если не успели похудеть к лету, придется заняться этим осенью 2023 года, так как тренды в один голос кричат: «Пора раздеваться!». В моду снова входят джинсы, юбки и штаны на низкой посадке. При этом голый живот приветствуется.

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