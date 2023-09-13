В результате ракетной атаки в Севастополе пострадали 24 человека

Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

В результате ракетной атаки, которая произошла в Севастополе в ночь на среду, 13 сентября, пострадали 24 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, ночью на Севастополь была совершена атака, и сработала система противовоздушной обороны. Развожаев сообщил, что в районе Южной бухты произошел пожар не на гражданском объекте. Губернатор добавил, что, по предварительным данным, возгорание произошло из-за ракетной атаки. Пожару присвоен четвертый класс.

Позднее Развожаев сообщил, что прибыл на место пожара на южной площадке Севморзавода. Губернатор заверил, что все оперативные службы работают на месте, и никакой опасности для гражданских объектов нет.

– В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у четверых – состояние средней степени тяжести, – написал Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что этим людям оказывают необходимую помощь. Он призвал доверять только официальным источникам информации.

– Чтобы не помогать врагу, не выкладывайте видео о происшествии, – заключил глава Севастополя.

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