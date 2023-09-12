Место казни и склады на костях: сложная судьба еврейского кладбища в Крыму

На еврейском кладбище находится памятник в честь подпольщиц Жени Жигалиной и Фанни Шполянской Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Это кладбище называют «Могила в кустах». Оно появилось еще в царское время. С ним связаны некоторые трагические события Гражданской войны, в частности, смерть Жени Жигалиной и Фанни Шполянской, симферопольских подпольщиц.

«Комсомолка» рассказывает историю Еврейского кладбища в Симферополе, которое действовало с 1830 по 1964 годы.

ТРАДИЦИЯ НАРОДОВ

В Симферополе с начала 19 века уже была такая традиция, что представителей разных конфессий, да и разных народов, хоронили на отдельных кладбищах - было отдельное немецкое, русское, татарское, армянское.

Еврейское кладбище располагалось тогда на окраине города за железнодорожным вокзалом. Вокзал в Симферополе открыли в 1874 году, но кладбище появилось намного раньше, еще в 1830-40-х годах. Поскольку еврейская община в основном представлялась купцами, соответственно, захоронения были тоже очень богатые.

МЕСТО КАЗНИ БОЛЬШЕВИКОВ-ПОДПОЛЬЩИКОВ

Отношение к гражданам еврейской национальности существенно изменилось после Революции. Германские власти во время первой оккупации полуострова в 1918 году закрыли училище Талмуд-тора в Симферополе, перестали работать синагоги и еврейская городская больница.

Исследователь истории Симферополя, краевед Иван Коваленко рассказывает интересный факт: «В синагогах города записи о рождении и смерти евреев делали до 1918-19 годов. Где потом записывали такие данные неизвестно, ведь ЗАГСов советских еще не было, а синагоги уже были закрыты».

В 1919-20-м году территория кладбища использовалась контрразведкой Врангеля как место казни тех, кто исповедовал революционные идеи. Там и были зарублены шашками Жигалина и Шполянская.

- После установления Советской власти кладбище было одним из первых, попавших под ковш экскаватора. Нужен был стройматериал для новых домов Симферополя, в основном многоквартирных. Тогда было уничтожено кладбище и русское, и татарское, и еврейское. Надгробные плиты до сих пор находятся стенах домов, которые были построены в конце 20-30 годов прошлого века, - рассказывает Иван Коваленко.

Многие захоронения были разрушены в 20-30-е года 20 века. Плиты использовались для строительства жилых домов Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

В это же время в Симферополе в честь подпольщиц были названы улицы - в ноябре 1930 года улица Вторая Будущая была переименована в улицу Жигалиной, а улицу Султанскую сначала назвали улицей Горького, а затем переименовали в улицу Шполянской в 1936 году. В 1950 году на еврейском кладбище была установлена стела-памятник.

Естественно, вся тема, связанная с еврейством во время оккупации Симферополя во время Великой Отечественной войны, была запрещена. Вероятно, что именно в этот период на кладбище были разрушены последние целые могилы.

ПРОДУКТОВЫЕ СКЛАДЫ НА КОСТЯХ

- Сегодня памятник в честь подпольщиц имеет статус культурного наследия. Кроме самой стелы на территории еврейского кладбища захоронены 64 воина-еврея, которые в годы Первой мировой войны после ранений были направлены в симферопольские госпитали на лечение, но не все вылечились. Они умирали и хоронили их на этом кладбище», - поделился информацией с «КП-Крым» Анатолий Гендин, председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия евреев Республики Крым».

Анатолий Гендин занимается кладбищем с 1996 года. Тогда с отделом коммунального хозяйства Симферопольского облисполкома была достигнута договоренность, чтобы общине передали кладбище на обслуживание, а для этого восстановили ограждение, сторожку, бесхозяйственные могилы засыпали грунтом и посеяли траву.

- Облисполком давал распоряжение городскому отделу коммунального хозяйства «выполнить и доложить». Но вы знаете, была такая заморочка, что указания давали, а деньги не выделяли, - сетует председатель национально-культурной автономии.

Кстати, в 1980-х годах почти четвертую часть кладбища отдали под строительство складов. На костях была построена база, которая потом переходила из рук в руки.

- В 2001 году мы договорились с горсоветом, и они передали кладбище на обслуживание Ассоциации еврейских организаций и общин Крыма, председателем который я тогда был. И после этого, если кто-то что-то хотел там строить, их направляли ко мне, а я, соответственно, такого разрешения не давал. Основная была цель, чтобы в те лихие годы никто не захватил еще больше территории, - рассказывает Анатолий Гендин.

В украинское время многие обращения к горсовету, Совету министров АР Крым, местному бизнесу, всеукраинским еврейским организациям и международным еврейским организациям, касающиеся восстановления разрушенного еврейского кладбища, встречали только понимание проблемы, но вежливые отказы по ее решению. Некоторые международные еврейские организации отказывались помогать, говоря: «Нужно помогать живым, а на мертвых у нас денег нет».

Сегодня рядом с территорией кладбища свалка бытовых отходов и строительного мусора Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕТ ДЕНЕГ

В прошлом году появилось решение Минкультуры Крыма отнести это кладбище к вновь выявленным объектам культурного наследия.

Раскопать все могилы и сделать большое общее захоронение с мемориалом подпольщицам и воинам Первой мировой войны, а вокруг обустроить парковую зону – такое решение вопроса представители еврейского народа предлагали еще десять лет назад. Но тогда городские власти Симферополя не поддержали такое предложение. Причина простая – нет денег.

Сегодня кладбище представляет собой удручающее зрелище. «Атмосферы» добавляют местные, на условном входе устроившие свалку вокруг официально установленных мусорных баков.

- Мы могли только предложить и принимать участие в содействии восстановления. Что сейчас будет решаться, я уже сказать не могу, потому что раз кладбище - объект культурного наследия, то его надо будет восстанавливать. А вот какими силами будем восстанавливать, никто не знает, - заявляет председатель национально-культурной автономии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вход по паспорту и богослужение раз в месяц: чем живет единственная армянская церковь Евпатории

Храм Сурб-Никогайос является одной из главных визитных карточек города (подробнее)