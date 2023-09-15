Дважды судимый за убийство крымчанин застрелил соседку: его посадили почти на 13 лет

Мужчина совершил преступление через год после выхода из тюрьмы. Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Феодосии 66-летнего жителя признали виновным в убийстве 55-летней соседки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла утром 25 апреля в селе Ближнее. Во дворе дома по улице Советской между соседями возник конфликт. Поводом для ссоры послужил шум, исходивший от собаки, живущей у женщины. Мужчина несколько раз выстрелил в соседку из охотничьего ружья. Пули попали в грудную клетку. В результате женщина скончалась.

Крымчанина задержали. Выяснилось, что мужчина год назад вышел из тюрьмы, где сидел за убийство. За такое преступление фигуранта судили дважды. Ему предъявили обвинение. Мужчину заключили под стражу.

Суд признал жителя Феодосии виновным. Крымчанина приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок рецидивист будет в исправительной колонии особого режима.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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