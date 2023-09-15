Звал домой, чтобы угостить конфетами: в Севастополе 70-летний мужчина развращал 10-летнюю девочку

Обвиняемого могут посадить на 20 лет. Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Севастополе 70-летнего жителя Балаклавы обвиняют в трех эпизодах совершения иных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурант жил в частном доме в Балаклавском районе. Под различными предлогами он приглашал домой 10-летнюю соседку. Мужчина предлагал ребенку конфеты или фрукты. В итоге в своем доме обвиняемый совершал в отношении девочки преступления сексуального характера.

– Узнав об этом, мать ребенка обратилась в полицию, после чего злоумышленник был задержан, – сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.

Расследование уголовного дела завершили. Вина севастопольца подтвердилась. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направили в Балаклавский районный суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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