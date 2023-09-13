«Из нас сделали садистов»: хозяева куницы, оставленной на растерзание собакам в Керчи, обвинили в ее пропаже сотрудников приюта

Малыша куницы, которого выкармливали из шприца, оставили привязанным у дверей приюта. Фото: kunitsa_every_day

Мужчина, который оставил ручную куницу на привязи у дверей частного приюта в Керчи, в результате чего животное было обречено на гибель, уверяет, что не мог поступить иначе. В комментарии под постом в одном из Тg-каналов Павел (так зовут бывшего владельца зверька) заявил, что «сигналил и звонил в звонок целый час», но дверь ему так никто не открыл. При этом он уверен, что поводок с животного специально сняли сотрудники приюта, чтобы «не возиться с ним».

Напомним, скандальная история произошла у ворот частного приюта для безнадзорных животных «Восточный Крым». В то время, когда его сотрудники были на выезде, к воротам подъехал легковой автомобиль. Из машины вышел мужчина и, после того как ему никто не открыл, взял из рук сидящей на пассажирском сидении женщины хищного зверька, привязал его к двери и уехал, оставив при этом записку с указаниями, как и чем кормить некогда любимого семьей питомца по имени Толя.

Однако, по возвращении, сотрудники приюта обнаружили лишь записку и поводок. По словам волонтеров, кинологи тщетно искали куницу по всей округе, по их мнению, животное могли растерзать собаки, которые находились в тот момент во дворе.

Сама история и содержимое записки, текст которой опубликовали сотрудники приюта, вызвали шквал негодования в соцсетях. Оказалось, что мужчина лично выкармливал малыша из шприца, а когда ему исполнилось четыре месяца, решил отдать его в добрые руки. В приюте отмечают, что хозяева могли позвонить, прежде чем оставлять Толю рядом с собаками - номера телефонов указаны на вывеске перед приютом, но не сделали этого.

Записка, которую мужчина оставил у дверей приюта. Фото: Частный приют "Восточный Крым".

Хозяин куницы между тем заявил, что «маленькие пугливые собачки, которые бегали вокруг заведения», не могли нанести вреда зверьку, а ошейник у Толи был крепкий.

- Этим горе работникам легче всего было его отпустить, чтоб с ним не возится, и спихнуть все на меня!,- считает мужчина.

Павел рассказал, что нашел четверых маленьких детенышей куницы на чердаке. Чтобы они не погибли, взял двоих, еще по одному забрали знакомые. Когда зверьки подросли, стали делить вольер и устраивать кровавые драки.

- Поэтому нам пришлось одного из них пристроить…Мы давали объявления, возили его в «Тайган», но там не взяли. Зубков сказал, что у них много пернатых, и зверек будет их давить. А получилось, что из нас сделали каких-то садистов, - возмущается мужчина.

Павел считает обвинения в его адрес несправедливыми и грозится снова отправиться в приют, чтобы добиться извинений от сотрудников за «лживую», по его словам, информацию. Однако, как рассказали КП-Крым в приюте, пока мужчина к ним так и не приехал. Хотя там не против с ним пообщаться, чтобы, как минимум, выяснить, почему он им все-таки не позвонил.

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