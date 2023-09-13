«Защита стратегических сведений»: судебный процесс по рассмотрению дела о водной блокаде Крыма сделали закрытым

Речь о безопасности инфраструктуры и защите критически важных объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арбитражном суде Крыма состоялось первое рассмотрение иска о возмещении ущерба, нанесенного региону водной блокадой со стороны Украины. Совет министров республики и все региональные министерства обратились к суду с ходатайством о рассмотрении дела в закрытом режиме, сообщает корреспондент «Комсомолки» из зала суда.

- В дальнейшем процесс будет вестись исключительно на бумажных носителях, - подчеркнул в ходе заседания судья Максим Авдеев.

В процессе разбирательства необходимо установить юридические факты, касающиеся инфраструктуры Северо-Крымского канала, его защищенности и дислокации объектов водоснабжения.

Следующее судебное заседание назначено на 4 октября. Проходить оно будет в закрытом формате.

Ранее на заседании президиума крымского парламента первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс отметил: «Наша главная цель заключается в обеспечении законных прав всех пострадавших от незаконных действий, совершенных Украиной. Мы стремимся привлечь к ответственности тех, кто был вовлечен в проведение водной блокады полуострова, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что необходимо привлечь к ответственности всех причастных к водной блокаде полуострова Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

По предварительным данным, ущерб водной блокадой Республике Крым может равняться 1 триллиону рублей. В частности, значительные убытки понесло сельское хозяйство. Сегодня ведутся подсчеты прямых затрат и упущенной выгоды по объектам, относящимся к этой сфере. Это включает в себя потери сельскохозяйственных угодий, урожая и скота, а также ущерб, связанный с нарушением инфраструктуры и доступа к ресурсам в результате перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году и подрыва плотины Каховской ГЭС летом этого года.

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о водной блокаде 3 июля. Ответчиками по иску выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым.

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