ФСБ задержала крымчанина, принимавшего участие в продовольственной блокаде полуострова

Мужчине грозит до 15 лет колонии. Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

В Крыму задержан 54-летний местный житель, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Батальон им. Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что в 2017 году мужчина добровольно вступил в НВФ, функционировавшее на территории Украины. Он охранял пункт постоянной дислокации батальона, участвовал в продовольственной блокаде Крыма, а также совместно с украинскими пограничниками досматривал людей и автомобили, пересекавшие государственную границу РФ.

– При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из состава НВФ, крымчанин не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне, – отметили в ФСБ.

Мужчину задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Киевский районный суд Симферополя заключил его под стражу на два месяца. Фигуранту грозит до 15 лет колонии.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с примечанием к статье 208 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное этой статьей и добровольно прекратившее участие в НВФ и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Ранее сообщалось, что в Крыму усилили наказание другому участнику этого нацбата. Кировский районный суд приговорил его к двум годам колонии, однако впоследствии Верховный суд Крыма увеличил срок до пяти лет.

*«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» - запрещенная в РФ террористическая организация

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