Верховный суд Крыма усилил наказание участнику украинского нацбата

Мужчина полностью признал вину и сотрудничал со следствием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Крыма ужесточил наказание мужчине, ранее осужденному за участие в деятельности украинского нацбата. Об этом сообщает пресс-служба суда.

– Согласно приговору суда первой инстанции, гражданин Российской Федерации 1963 года рождения, будучи зарегистрированным и проживающим в Республике Крым, зимой 2016 года по мотивам политической вражды к России добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*. <...> Подсудимый принимал участие в деятельности данного формирования с зимы 2016 года по весну 2020 года, – говорится в сообщении.

Напомним, мужчина полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Он рассказал, что помогал нацбату продуктами питания, в чем раскаивается. Кировский районный суд приговорил его к двум годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

– При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционных жалоб и мнение прокурора, определил изменить приговор Кировского районного суда. Назначенное судом первой инстанции наказание было усилено до пяти лет лишения свободы, с отбыванием первого года наказания в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии общего режима, – сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.

Напомним, в мае ФСБ задержала двух братьев-участников «Батальона им. Номана Челебиджихана»*. Мужчины 1999 и 2000 года рождения добровольно вступили в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование. Они охраняли объекты нацбата в Херсонской области, а также «принимали активное участие в иных противоправных акциях в приграничных районах».

В начале августа в Крыму был задержан гражданин России 1988 года рождения, подозреваемый в участии в деятельности этого нацбата. В 2016 году мужчина добровольно вступил в нацбат, после чего принимал активное участие в его деятельности.

*«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» - запрещенная в РФ террористическая организация

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