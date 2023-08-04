Грозит 15 лет колонии: в Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата

Мужчина вступил в нацбат в 2016 году. Фото: УФСБ России по Крыму и Севастополю

В Крыму задержан гражданин России 1988 года рождения, подозреваемый в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон им. Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что в 2016 году мужчина добровольно вступил в нацбат, после чего принимал активное участие в его деятельности.

– При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне, – отметили в ведомстве.

Мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ, фигуранту грозит до 15 лет колонии.

Напомним, в июне в Кировском районе Крыма вынесли приговор другому участнику этого нацбата. Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. Кировский районный суд приговорил мужчину к двум годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

В мае ФСБ задержала двух братьев-участников «Батальона им. Номана Челебиджихана»*. Мужчины 1999 и 2000 года рождения добровольно вступили в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование. Они охраняли объекты нацбата в Херсонской области, а также «принимали активное участие в иных противоправных акциях в приграничных районах».

*«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» - запрещенная в РФ террористическая организация

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