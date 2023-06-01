В Крыму участник украинского нацбата получил два года колонии

Мужчина добровольно вступил в нацбат в 2016 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Крыма вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана»* (признан в РФ террористической организацией). Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По информации ведомства, мужчина добровольно вступил в нацбат в 2016 году и занимался обеспечением его деятельности. В его отношении возбудили дело по части 2 статьи 208 УК РФ.

– Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием, – отметили в ФСБ.

Кировский районный суд приговорил мужчину к двум годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Напомним, в мае другой участник этого нацбата получил пять лет колонии строгого режима. Гражданин Украины принимал активное участие в деятельности батальона в 2015-2017 годах и был задержан при попытке въезда на полуостров в ноябре прошлого года.

*«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» - запрещенная в РФ террористическая организация.

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