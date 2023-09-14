На день раньше: левую часть Крымского моста открыли для автомобилей

Полностью восстановить объект планируют к 1 ноября. Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей с опережением срока. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

– Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней, – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, на совещании у президента России Владимира Путина докладывали, что завершат работу к 15 сентября. Однако это удалось сделать на день раньше. Хуснуллин поблагодарил строителей за огромные усилия и героический труд. Они работали круглосуточно при любой погоде.

– Большая команда специалистов совершила настоящий подвиг, проявив высокий уровень профессионализма, – отметил Хуснуллин.

Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина

Зампред правительства напомнил, что работы начались в день ЧП. Был возведен временный рабочий мост. Кроме того, демонтировали поврежденный пролет и надвинули новый. Для этого понадобилось 267 тонн металла. После этого строители уложили асфальт.

– Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей, – подчеркнул Хуснуллин.

Теперь, как подчеркнул вице-премьер, Крымский мост необходимо восстановить окончательно. Для этого нужно заменить второй пролет.

– Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября, – заключил заместитель председателя правительства.

Напомним, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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