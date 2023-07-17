Хуснуллин: опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали после теракта

Решение о возможности запуска автомобилей по мосту будет принято в ближайшие часы Фото: Юлия МАРКИНА

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что опоры железнодорожной части Крымского моста, предварительно, не пострадали.

– Водолазы завершают обследование опор. Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают, – сказал Хуснуллин журналистам.

Решение о возможности запуска автомобилей по мосту будет принято в ближайшие часы.

Ранее Хуснуллин сообщил, что сроки восстановления моста станут известны в ближайшее время. Также он заявил о принятии ряда решений по организации проезда по новым регионам в связи с ЧП на Крымском мосту. По его словам, будет ускорена проверка документов на въезде в Ростовскую область, организовано круглосуточное движение по сухопутному коридору, а также усилены меры безопасности.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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